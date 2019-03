ANCONA - Trentatreesima di 38 giornate nel girone F della serie D e, nonostante le numerose occasioni perse il Matelica continua a provare ad avvicinarsi alla capolista Cesena in un campionato che ormai ha poche cose da dire.

Nella giornata odierna nessun derby marchigiano con i biancorossi di Tiozzo impegnati dfuiori casa,a Forlì. così come fuori casa gioca il Cesena, a Campobasso.

Già nel primo tempo è passato in vantaggio proprio il Matelica, che poi ha chiuso sul 3-1 la partita del Morgagni, mentre la Sangiustese dopo una spettacolare altalena ha vinto 3-2 in casa contro il Francavilla, raggiungendolo in classifica. Il fanalino di coda Castelfidardo è statao ancora sconfitto e resta a -9 dalla penultima. La Recanatese era passata in vantaggio dopo pochi minuti, poi è stata raggiunta e nel finale ha segnato il gol del 2-1. La Jesina dal canto suo ha vinto nel finale con un gol di Cruz Pereira, Montegiorgio invece a reti bianche. Infine da Campobasso arriva la notizia più importante, con il Cesena bloccato sul pareggio dai molisani, quindi il Matelica adesso è a soli due punti



Risultati

Campobasso-Cesena 0-0

Forlì-Matelica 1-3

Isernia-Giulianova 1-0

Jesina-Agnonese 1-0

Pineto-Montegiorgio 0-0

Recanatese-Avezzano 2-1

Sangiustese-Francavilla 3-2

Santarcangelo-Sammaurese 2-2

Savignanese-Castelfidardo 4-1

Vastese-Notaresco 2-0



Classifica aggiornata: Cesena 74, Matelica 72, Recanatese 57, Pineto 53, Notaresco 52, Francavilla 51, Sangiustese 51, Montegiorgio 45, Jesina 45, Savignanese 44, Sammaurese 43, Campobasso 42, Giulianova 37, Vastese 38, Santarcangelo 33,Isernia 33, Forlì 30, Agnonese 30, Avezzano 30, Castelfidardo 21

