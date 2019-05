MATELICA - Ennesima festa del Matelica che vince anche i playoff e diventa praticamente la migliore seconda della Serie D con tutte le possibilità del caso di essere ripescato per la Serie C. Non una vittoria qualunque quella contro la Recanatese, ma un netto 4 a 0 rifilato ai leopardiani. Le reti sono state segnate in avvio di partita sui rigore da Margarita, e poi da Dorato, Florian e Bugaro. Per la squadra biancorossa finisce una stagione che l'ha vista vincere la Coppa Italia di categoria e arrivare secondo in campionato dietro alla corazzata Cesena. I biancorossi ora avrebbero ottime possibvilità di essere ammessi alla serie C, a patto di volerlo essere.

