FOSSOMBRONE - La Vis Pesaro è stata sconfitta per 2-1 dal Rimini nella prima partita del suo gironcino di ammissione alla poule scudetto. I biancorossi di D'Amore, sul campo neutro di Fossombrone, sono andati in svantaggio, hanno recuperato, ma nella fase finale sono stati presi d'infilata da un gol dell'ex vissino Ambrosini. Con questo risultato la Vis Pesaro perde la possibilità di conquistare il primo posto nel girone, ma con una vittoria mercoledì pomeriggio, nella seconda ed ultima partita, ad Albissola, potrebbe guadagnarsi il secondo posto, in quel caso, qualora risultasse la migliore delle tre seconde dei tre gironi, sarebbe comunque ammessa alla final four per lo scudetto. quindi speranze molto limitate ma teoricamente ancora la possiblità di cucirsi lo scudetto sul petto.

Sempre oggi il Matelica, battendo per 2-0 il Pineto, ha vinto i playoff del girone F della serie D. La squadra di Tiozzo ha questo punto chiude la stagione e sarà ottimamente piazzata nella graduatoria nazionale per un eventuale ripescaggio, che però appare molto improbabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA