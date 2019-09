ANCONA - E' iniziato oggi il campionato di serie D, nella prima giornata del girone F ci sono già due derby marchigiani, quello tra Jesina e Recanatese e quello tra Tolentino e Sangiustese. I cremisi di Mosconi, in particolare, sono partiti a razzo, poi la Sangiustese ha accorciato le distanze. Per quanto riguarda le altre squadre marchigiane subito molto bene il Montegiorgio e il Porto Sant'Elpidio, entrambe in vantaggio. Di seguito aggiornamenti in tempo reale sui risultati, le partite sono cominciate tutte alle ore 15.



I risultati

Agnonese-Montegiorgio 0-1 (Nepi)

Avezzano-Campobasso 0-0

Jesina-Recanatese 0-0

Matelica-Cattolica S.M. 2-0 (Peroni, Leonetti)

P. S.Elpidio-R. Giulianova 2-1 (Maio e Mandolesi per il P.S. Elpidio)

Pineto-A. T. Fiuggi 0-0

S.N. Notaresco-Vastogirardi 1-0

Tolentino-Sangiustese 2-1 (Palmieri, Di Domenicantonio, Pezzotti)

Vastese-Chieti 0-0



