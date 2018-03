ANCONA - Il Comitato regionale della Figc ha definito le date del calendario dopo la sospensione per due settimane dei campionati per neve. L’Eccellenza scenderà in campo anche mercoledì 25 aprile e il termine del campionato slitterà di una sola settimana per concludersi domenica 29 aprile anziché il 22. Tutti gli altri campionati termineranno domenica 20 maggio anziché il 6, compresi i giorni B e C di Prima a 18 squadre, dove resta il turno infrasettimanale di mercoledì 28 marzo, durante la settimana di Pasqua, in occasione della 9ª di ritorno.



Eccellenza: 8ª ritorno 11/3; 9ª ritorno 18/3; 10ª ritorno 25/3; 11ª ritorno 8/4; 12ª ritorno 15/4; 13ª ritorno 22/4; 14ª ritorno 25/4 (mercoledì); 15ª ritorno 29/4.



Promozione gironi A e B: 6ª ritorno 11/3; 7ª ritorno 18/3; 8ª ritorno 25/3; 9ª ritorno 8/4; 10ª ritorno 15/4; 11ª ritorno 22/4; 12ª ritorno 29/4; 13ª ritorno 6/5; 14ª ritorno 13/5; 15ª ritorno 20/5.

Prima Categoria gironi A e D: 6ª ritorno 11/3; 7ª ritorno 18/3; 8ª ritorno 25/3; 9ª ritorno 8/4; 10ª ritorno 15/4; 11ª ritorno 22/4; 12ª ritorno 29/4; 13ª ritorno 6/5; 14ª ritorno 13/5; 15ª ritorno 20/5.



Prima Categoria gironi B e C: 6ª ritorno 11/3; 7ª ritorno 18/3; 8ª ritorno 25/3; 9ª ritorno 28/3 (mercoledì); 10ª ritorno 31/3; 11ª ritorno 8/4; 12ª ritorno 15/4; 13ª ritorno 22/5; 14ª ritorno 29/4; 15ª ritorno 6/5; 16ª ritorno 13/5; 17ª ritorno 20/5.



Seconda Categoria: 6ª ritorno 11/3; 7ª ritorno 18/3; 8ª ritorno 25/3; 9ª ritorno 8/4; 10ª ritorno 15/4; 11ª ritorno 22/4; 12ª ritorno 29/4; 13ª ritorno 6/5; 14ª ritorno 13/5; 15ª ritorno 20/5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA