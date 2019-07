Calendario Serie A diretta sorteggi: alla seconda Lazio-Roma. Ultima: Roma-Juve e Lazio-Napoli

Negli studi di Sky è nata la nuova Serie A, che compie 90 anni (nel 29/30 la prima a girone unico). Per Roma e Lazio una particolarità: per l’indisponibilità dell’Olimpico in vista di Euro 2020, giocheranno entrambe in trasferta nella 38esima giornata (e di conseguenza entrambe in casa ovviamente in giorni sfalsati nella 19esima) e saranno due big match: giallorossi a Torino con la Juve e biancocelesti a Napoli. Romane che vivranno una novità assoluta: il derby alla seconda giornata, in calendario il 1° settembre salvo anticipi o posticipi.



PRIMA GIORNATA (25 agosto, anticipi e posticipi verranno stabiliti in seguito - 19 gennaio):



Cagliari-Brescia

Fiorentina-Napoli

Verona-Bologna

Inter-Lecce

Parma-Juventus

Roma-Genoa

Sampdoria-Lazio

Spal-Atalanta

Torino-Sassuolo

Udinese-Milan



SECONDA GIORNATA (1 settembre - 26 gennaio)



Atalanta-Torino

Bologna-Spal

Cagliari-Inter

Genoa-Fiorentina

Lazio-Roma

Juventus-Napoli

Lecce-Verona

Milan-Brescia

Sassuolo-Samp

Udinese-Parma



TERZA GIORNATA (15 settembre - 2 febbraio)



Brescia-Bologna

Fiorentina-Juve

Genoa-Atalanta

Verona-Milan

Inter-Udinese

Napoli-Samp

Parma-Cagliari

Roma-Sassuolo

Spal-Lazio

Torino-Lecce



QUARTA GIORNATA (22 settembre - 9 febbraio)



Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Genoa

Juventus-Verona

Lazio-Parma

Lecce-Napoli

Milan-Inter

Samp-Torino

Sassuolo-Spal

Udinese-Brescia



QUINTA GIORNATA (25 settembre - 16 febbraio)



Brescia-Juventus

Fiorentina-Samp

Genoa-Bologna

Verona-Udinese

Inter-Lazio

Napoli-Cagliari

Parma-Sassuolo

Roma-Atalanta

Spal-Lecce

Torino-Milan



SESTA GIORNATA (29 settembre - 23 febbraio)



Cagliari-Verona

Juventus-Spal

Lazio-Genoa

Lecce-Roma

Milan-Fiorentina

Napoli-Brescia

Parma-Torino

Samp-Inter

Sassuolo-Atalanta

Udinese-Bologna



SETTIMA GIORNATA (6 ottobre - 1 marzo)



Atalanta-Lecce

Bologna-Lazio

Brescia-Sassuolo

Fiorentina-Udinese

Genoa-Milan

Verona-Samp

Inter-Juventus

Roma-Cagliari

Spal-Parma

Torino-Napoli



OTTAVA GIORNATA (20 ottobre - 8 marzo)



Brescia-Fiorentina

Cagliari-Spal

Juventus-Bologna

Lazio-Atalanta

Milan-Lecce

Napoli-Verona

Parma-Genoa

Samp-Roma

Sassuolo-Inter

Udinese-Torino



NONA GIORNATA (27 ottobre - 15 marzo)



Atalanta-Udinese

Bologna-Samp

Fiorentina-Lazio

Genoa-Brescia

Verona-Sassuolo

Inter-Parma

Lecce-Juventus

Roma-Milan

Spal-Napoli

Torino-Cagliari



DECIMA GIORNATA (30 ottobre - 22 marzo)



Brescia-Inter

Cagliari-Bologna

Juventus-Genoa

Lazio-Torino

Milan-Spal

Napoli-Atalanta

Parma-Verona

Samp-Lecce

Sassuolo-Fiorentina

Udinese-Roma



UNDICESIMA GIORNATA (3 novembre - 5 aprile)



Atalanta-Cagliari

Bologna-Inter

Fiorentina-Parma

Genoa-Udinese

Verona-Brescia

Lecce-Sassuolo

Milan-Lazio

Roma-Napoli

Spal-Samp

Torino-Juventus



DODICESIMA GIORNATA (10 novembre - 11 aprile)



Brescia-Torino

Cagliari-Fiorentina

Inter-Verona

Juventus-Milan

Lazio-Lecce

Napoli-Genoa

Parma-Roma

Sampdoria-Atalanta

Sassuolo-Bologna

Udinese-Spal



TREDICESIMA GIORNATA (24 novembre - 19 aprile)



Atalanta-Juventus

Bologna-Parma

Verona-Fiorentina

Lecce-Cagliari

Milan-Napoli

Roma-Brescia

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Lazio

Spal-Genoa

Torino-Inter



QUATTORDICESIMA GIORNATA (1 dicembre - 22 aprile)



Brescia-Atalanta

Cagliari-Sampdoria

Fiorentina-Lecce

Genoa-Torino

Verona-Roma

Inter-Spal

Juventus-Sassuolo

Lazio-Udinese

Napoli-Bologna

Parma-Milan



QUINDICESIMA GIORNATA (8 dicembre - 26 aprile)



Atalanta-Verona

Bologna-Milan

Inter-Roma

Lazio-Juventus

Lecce-Genoa

Sampdoria-Parma

Sassuolo-Cagliari

Spal-Brescia

Torino-Fiorentina

Udinese-Napoli



SEDICESIMA GIORNATA (15 dicembre - 3 maggio)



Bologna-Atalanta

Brescia-Lecce

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Inter

Genoa-Sampdoria

Verona-Torino

Juventus-Udinese

Milan-Sassuolo

Napoli-Parma

Roma-Spal



DICIASSETTESIMA GIORNATA (22 dicembre - 10 maggio)



Atalanta-Milan

Fiorentina-Roma

Inter-Genoa

Lazio-Verona

Lecce-Bologna

Parma-Brescia

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Napoli

Torino-Spal

Udinese-Cagliari



DICIOTTESIMA GIORNATA (5 gennaio 2020 - 17 maggio)



Atalanta-Parma

Bologna-Fiorentina

Brescia-Lazio

Genoa-Sassuolo

Juventus-Cagliari

Lecce-Udinese

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Roma-Torino

Spal-Verona





DICIANNOVESIMA GIORNATA (12 gennaio - 24 maggio)



Cagliari-Milan

Fiorentina-Spal

Verona-Genoa

Inter-Atalanta

Lazio-Napoli

Parma-Lecce

Roma-Juventus

Sampdoria-Brascia

Torino-Bologna

Udinese-Sassuolo











