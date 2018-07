Ora sappiamo chi aprirà la Serie A 2018/19. Infatti la Lega ha reso noto gli anticipi e i posticipi della prima e della seconda giornata di Serie A. Partite subito impegnative per le big, come avevamo visto il giorno del sorteggio del calendario della nuova stagione. Tantissimi i motivi di interese: l'esordio di Cristiano Ronaldo a Verona, come Maradona nel 1984, ma l'argentino affrontò l'Hellas con il suo Napoli, mentre la juventus incontrerà il Chievo, lo scontro diretto Lazio.Napoli, la trasferta della Roma a Torino contro i Granata.



Ma ecco l'elenco dei posticipi e dei posticipi delle prime due giornate che, però avranno un orario di svolgimento delle partite piuttosto diverso. Infatti, visto il gran caldo che ci dovrebbe essere nel primo pomeriggio a metà agosto, le partite si terrano nellla stragrande maggioranza dei casi di sera. Ma ecco lo schema dei posticipi e degli anticipi di queste prime due giornate:Come è noto da tempo la prima giornata di andata si disputa domenica 19 agosto 2018 con inizio alle ore 20.30 , due anticipi sabato rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.30, un anticipo domenica alle ore 18.00 e un posticipo lunedì alle ore 20.30.Sabato 18 agosto ore 18: Chievo Verona-JuventusSabato 18 agosto ore 20.30: Lazio-NapoliDomenica 19 agosto ore 18: Torino-RomaLunedì 20 agosto ore 20.30 Atalanta-FrosinoneSabato 25 agosto ore 18.00 Juventus-LazioSabato 25 agosto ore 20.30 Napoli-MilanDomenica 26 agosto ore 18.00 Spal-ParmaLunedì 27 agosto ore 20.30 Roma-AtalantaVenerdì 31 agosto ore 20.30 Milan-RomaSabato 1 settembre ore 18.00 Bologna-InterSabato 1 settembre ore 20.30 Parma-InterDomenica 2 settembre ore 18.00 Fiorentina-Udinese

