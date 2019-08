PESARO - Sarà subito Adriatic Cup in avvio di campionato per la Pagano & Ascolillo Pesaro Rugby. La Federazione Italiana Rugby ha diramato il calendario di serie A e per i giallorossi sarà subito un derby in trasferta contro i vicini del Romagna Rfc. Una sfida, in programma il 20 ottobre alle 15.30, che torna a ripetersi a due anni di distanza, vista la promozione in serie A prima di Pesaro e lo scorso anno proprio del Romagna. Una sfida fra vicini di casa sancita propria dall’Adriatic Cup, trofeo ideato e messo in palio dai due club, al momento detenuta dai giallorossi.



Un avvio di campionato che vedrà poi i pesaresi impegnati contro la Toscana Aeroporti I Medicei il 27 ottobre e poi in trasferta a Catania il 3 novembre. Possibile che anche la sfida contro i fiorentini sarà giocata fuori casa visti i ritardi nella sistemazione dell’impianto pesarese, come già annunciato dal presidente Simone Mattioli. La prima partita che si potrebbe vedere al Toti Patrignani potrebbe essere quindi quella del 17 novembre contro il Noceto, dopo una sosta di due settimane di questa prima fase del campionato. Quindi tre partite e una ulteriore sosta in occasione dell’8 dicembre per poi le due ultime partite prima della sosta di Natale. Alla ripresa la Pagano & Ascolillo ospiterà il 12 gennaio l’Unione Rugby L’Aquila, per poi iniziare il girone di ritorno. Non poche poi le soste durante il 6 Nazioni, con i giallorossi che saranno impegnati solo in tre match in due mesi frafebbraio e marzo, con lunghe soste da gestire. Chiusura di campionato il 26 aprile quando Pesaro andrà in Abruzzo per affrontare L’Aquila.



