CAMERANO - Avventura terminata in anticipo per il Camerano, che batte 2-1 gli umbri del Massa Martana nella gara di ritorno del primo turno nazionale di Coppa Italia d’Eccellenza ma viene eliminato. Fatale la sconfitta per 1-0 subita all’andata e, di conseguenza, il gol segnato in trasferta dagli avversari. I padroni di casa sono andati in vantaggio con Taddei, poi il gol degli umbri per il momentaneo 1-1 all’intervallo. Nel secondo tempo lo stesso Taddei ha firmato la sua personale doppietta ma la terza rete, quella che avrebbe assicurato la qualificazione ai quarti di finale, non è più arrivata. Sfuma così il possibile incrocio contro i toscani del Grosseto, che ha vinto 1-0 la gara di andata contro gli emiliani della Folgore Rubiera, e il sogno di concorrere per un traguardo eccezionale: la fase nazionale di Coppa mette infatti in palio una promozione in Serie D.



