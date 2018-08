CAMERINO - Prosegue la tradizione del raduno regionale estivo di atletica a Camerino. Stavolta con un traguardo importante per questo appuntamento promosso dal Comitato regionale Marche della Fidal, al suo ventesimo anno consecutivo. Dal 1999 infatti la città universitaria è la sede degli allenamenti estivi dei giovani talenti: allievi (nati negli anni 2001-02) e cadetti (2003-04) con 71 convocati a cui si aggiungono i 6 ragazzi (2005-06) che tra un mese parteciperanno alla finale nazionale del Trofeo Coni. Quattro giornate, da lunedì 20 a giovedì 23 agosto, per iniziare al meglio la seconda parte di stagione. L’attività dei raduni si svolge al complesso sportivo Sergio Sabbieti e allo stadio universitario Livio Luzi, in località Le Calvie, messi a disposizione dall’Università e dall’Ersu di Camerino, con il prezioso supporto del Cus e dell’amministrazione comunale di Camerino, mentre tutti i presenti sono ospiti del campus. Un connubio vincente tra la città ducale e la regina degli sport, che ha scelto le colline sullo sfondo dei Monti Sibillini come habitat ideale per questo stage. In vista delle rassegne tricolori di ottobre, tutti i responsabili regionali di settore hanno l’opportunità di verificare le condizioni e il grado di apprendimento dei giovani atleti, con la possibilità di seguire il lavoro per i tecnici personali.



Ecco l'elenco dei convocati

1 Lanci Martello Ce Braconi Vesna A.ATL. FABRIANO

2 Velocità 80 hs Ce Coppari Sofia A.ATL. FABRIANO

3 Velocità mt. 80 Ci Biducci Davide A.ATL. FABRIANO

4 Lanci Peso Ci Danieli Filippogabriele A.ATL. FABRIANO

5 Lanci Martello Ae Zuccaro Sara A.ATL. FABRIANO

6 Lanci Martello Ae Massaro Petra A.ATL. FABRIANO

7 Ostacoli mt 100 hs Ci Agostini Lorenzo ASA ASCOLI PICENO

8 Velocità mt. 80 Ce Angelini Ilenia ASA ASCOLI PICENO

9 Velocità mt. 80 Ce Salvatori Sabrina ASA ASCOLI PICENO

10 Salti Asta Ce Capponi Agnese ASA ASCOLI PICENO

11 Salti Triplo Ce Albertini Aria ASA ASCOLI PICENO

12 Mezzofondo mt. 2000 Ae Vallorani Francesca ASA ASCOLI PICENO

13 Ostacoli mt 100 hs Ai Agostini Federico ASA ASCOLI PICENO

14 Lanci Martello Ai Mancinelli Ronaldo ASA ASCOLI PICENO

15 Velocità mt. 80 Ce Stollavagli Sofia ATL. AVIS MACERATA

16 Mezzofondo mt. 2000 Ce Forconi Margherita ATL. AVIS MACERATA

17 Velocità mt. 300 Ci Vitali Federico ATL. AVIS MACERATA

18 Lanci Giavellotto Ci Stella Fagiani Giovanni ATL. AVIS MACERATA

19 Marcia Ae Giulioni Anastasia ATL. AVIS MACERATA

20 Velocità mt. 400 Ai Ugoccioni Marco ATL. AVIS MACERATA

21 Mezzofondo mt. 1000 Ce Falcioni Eva Luna ATL. AVIS FANO-PESARO

22 Velocità mt. 300 Ce Menotti Chiara POLISPORTIVA MONTECASSIANO

23 P.M. Ce Cucù Martina ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI

24 Salti Lungo Ce Cucù Francesca ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI

25 Salti Lungo Ci Guidotti Simone ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI

26 Lanci Disco Ci Pepa Sebastiano ATLETICA CIVITANOVA

27 Salti Alto Ce Raccosta Chiara ATLETICA CIVITANOVA

28 Marcia Ce Cinella Francesca ATLETICA CIVITANOVA

29 Mezzofondo mt. 800 Ae Pennesi Anna Maria ATLETICA CIVITANOVA

30 Velocita mt. 400 Ai Gagliardi Francesco MEZZOFONDO CLUB ASCOLI

31 Mezzofondo mt. 1200 siepi Ce Frolli Serena ATLETICA OSIMO

32 Lanci Giavellotto Ce Saracchini Benedetta ATLETICA OSIMO

33 Velocità mt. 80 Ce Pagliarini Irene COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET

34 Ostacoli 100 hs Ce Pagnanelli Anthea COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET

35 Lanci Disco Ce Polo Eva Joao COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET

36 Lanci Peso Ce Di Salvatore Giorgia COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET

37 P.M. Ci Rossi Daniele COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET

38 Velocità mt. 80 Ci Patrizi Luca COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET

39 Ostacoli mt 300 hs Ci Ciribeni Riccardo COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET

40 Ostacoli mt 400 hs Ae Silvestri Emma COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET

41 Lanci Peso Ae Mariani Alessia COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET

42 Ostacoli mt 100 hs Ai Mancini Emanuele COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET

43 Salti Asta Ai Giommarini Edoardo COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET

44 P.M. Ai Caccini Alessandro COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET

45 Velocità mt. 80 Ci Ruggeri Matteo S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D.

46 Salti Alto Ce Botnari Francesca S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D.

47 Mezzofondo mt. 2000 Ci Ajello Tommaso S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D.

48 Mezzofondo mt. 1200 siepi Ci Sanna Filippo S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D.

49 Salti Asta Ci Boriani Tommaso S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D.

50 Salti Triplo Ce Sanna Nicola S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D.

51 Mezzofondo mt. 1500 Ae Fioretti Andree S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D.

52 Salti Lungo Ae Boriani Benedetta S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D.

53 Salti Lungo Ai Colletta Matteo S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D.

54 Lanci Martello Ci Taib Yousef SPORT ATL. FERMO

55 Salti Asta Ae Polini Ludovica SPORT ATL. FERMO

56 Salti Asta Ae Morelli Nicole SPORT ATL. FERMO

57 Salti Asta Ai Masciangelo Matteo SPORT ATL. FERMO

58 Velocità mt. 100 Ai Mecozzi Mattia SPORT ATL. FERMO

59 Salti Alto Ci Mercuri Ermes ATL. CASTELFIDARDO CRIMINESI

60 Velocità mt. 100 Ae Rastelli Greta TEAM ATLETICA MARCHE

61 Mezzofondo mt. 2000 siepi Ae Crosta Lucia TEAM ATLETICA MARCHE

62 Ostacoli mt 400 hs Ae Ghergo Angelica TEAM ATLETICA MARCHE

63 Ostacoli mt 400 hs Ae Pesaresi Irene TEAM ATLETICA MARCHE

64 Salti Alto Ae Trillini Benedetta TEAM ATLETICA MARCHE

65 Salti Lungo Ae Binni Alena TEAM ATLETICA MARCHE

66 Ostacoli mt. 100 hs Ai Romagnoli Simone TEAM ATLETICA MARCHE

67 Salti Alto Ai Falappa Lorenzo TEAM ATLETICA MARCHE

68 P.M. Ai Ghergo Emanuele TEAM ATLETICA MARCHE

69 Marcia Ci Grilli Mattia TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO

70 Mezzofondo mt. 1000 Ci Pennacchietti Daniele TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO

71 Velocità mt. 100 Ae Mogliani Tartabini Melissa ATLETICA RECANATI



1 Triathlon TROFEO CONI Re Compagnucci Ambra ATL. AVIS MACERATA

2 Re Tittarelli Rachele ATL. AVIS MACERATA

3 Re Rocchetti Sara S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D.

4 Ri Vitali Matteo ATL. AVIS MACERATA

5 Ri Ranxha Francesco A.ATL. FABRIANO

6 Ri Tempestini Federico A.ATL. FABRIANO

