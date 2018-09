ANCONA Primi gol e prime magie con il campionato d’Eccellenza, al via per la prima volta nella sua storia prima della Serie D e pure della Serie C. Ecco i risultati e la classifica dopo l’unico anticipo del sabato: la San Marco Servigliano Lorese, all’esordio assoluto nel massimo campionato regionale, ha vinto 3-2 in casa del Porto d’Ascoli.



1ª giornata: Porto d’Ascoli-Servigliano Lorese 2-3; Biagio Nazzaro-Porto Sant’Elpidio 1-1; Fabriano Cerreto-Camerano 2-0; Fossombrone-Marina 1-2; Grottammare-Tolentino 1-5; Pergolese-Atletico Alma 2-0; Portorecanati-Monticelli 4-3; Sassoferrato Genga-Atletico Gallo 1-0; Urbania-Montefano 1-0.



Classifica: Tolentino, Portorecanati, Servigliano Lorese 3, Fabriano Cerreto, Marina, Pergolese, Sassoferrato Genga e Urbania 3, Biagio Nazzaro e Porto Sant’Elpidio 1, Camerano, Fossombrone, Atletico Gallo, Montefano, Atletico Alma, Porto d’Ascoli, Monticelli e Grottammare 0.



© RIPRODUZIONE RISERVATA