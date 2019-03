Campionessa di surf muore a 23 anni, folgorata da un fulmine in acqua

di Alessia Strinati

Muore folgorata in acqua mentre si allena. La 23enne campionessa di surf Luzimara Souza si stava allenando in acqua per gli imminenti campionati brasiliani nel tratto di oceano davanti alla spiaggia di Leste-Oeste, a Fortaleza, nella zona nord-orientale del Brasile, quando un fulmine ha colpito il mare uccidendola.









La giovane si trovava con un ragazzo, un 17enne ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Un uomo che ha assistito alla scena si è precipitato in acqua per salvare i ragazzi, ma per la 23enne non c'è stato nulla da fare. Tutti i testimoni hanno parlato di una "tragica fatalità". La campionessa era solita allenarsi molto, era abituata a stare in acqua in tutte le condizioni, così anche con un meteo incerto aveva deciso di allenarsi.



Improvvisamente ha iniziato a piovere e Luzimara deve aver pensato che sarebbe stato meglio uscire, ma purtroppo il fulmine l'ha raggiunta prima che lei potesse allontanarsi. Sconvolta la famiglia della ragazza, così come tutti i fan e in followers che da ore stanno riempiendo i suoi social con messaggi di addio.

