Carpegna Prosciutto ecco il centro: c'è la firma con Clint Chapman

PESARO - Obiettivo raggiunto, c'è la firma: la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha raggiunto l’accordo con Clint Chapman, centro di 208 cm, nato a Medford (Oregon) il 6 marzo 1989.



Uscito dal College di Texas nel 2012, ha successivamente intrapreso una lunga carriera internazionale, iniziata nel 2012/2013 a Massagno (Svizzera), risultando uno tra i migliori realizzatori, rimbalzisti e stoppatori di quella Lega, guadagnandosi l’invito alla Summer League NBA.



Dopo una breve parentesi in Turchia, torna in Svizzera, dove veste la maglia del Friburgo, prima di una parentesi di ben 4 stagioni nella ricca lega giapponese. Durante lo scorso anno, è stato titolare nella BBL, prima Lega tedesca, con le squadre dell’Alba Berlino, del Riesen Ludwigsburg e del Rasta Vechta, protagonista sia in Eurocup che in Fiba Champions League. Si tratta di un centro solido, esperto e dotato di buona intelligenza cestistica: sempre pronto sugli scarichi rispettando corrette spaziature, capace di ricevere e concludere con movimenti tecnici di avvicinamento al ferro, bravo a leggere le situazioni e a passare la palla grazie a un buon tocco nei polpastrelli. In difesa sa aiutare i compagni anche stoppando ed è un buon rimbalzista.

