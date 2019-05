Casillas, la gaffe di Ilaria D'Amico: «Infarto? Meglio lì...». Bufera sui social

Iker Casillas è per fortuna fuori pericolo, dopo l’infarto al miocardio che lo ha colpito ieri mentre si allenava con il Porto: ma se avesse sentito quanto detto ieri sera da Ilaria D’Amico in diretta su SkySport, sarebbe stato forse nuovamente a rischio infarto. La compagna di Gigi Buffon e conduttrice storica della tv satellitare è infatti incappata in una gaffe clamorosa.



Durante la diretta in studio relativa alla partita tra Barcellona e Liverpool (chiusa 3-0 per i blaugrana) infatti, la D’Amico ha parlato di Casillas, specificando che «Iker è fuori pericolo. Poi si è trattato di un infarto al miocardio, una di quelle parti dove, se proprio deve succederti qualcosa, è meglio che ti succeda lì». Parole un po’ azzardate, con Ilaria che probabilmente si è solo espressa male, e che hanno causato furiose polemiche sui social, e anche qualche battutina ironica: «Forse voleva dire che se doveva morire un portiere, meglio lui di Buffon», scrive un utente.

La medicina secondo Ilaria d'amico

L'infarto se proprio deve venire meglio al miocardio e la dottoressa peluche muta pic.twitter.com/4kbdN9By7s — Serena (@tottimitico) 1 maggio 2019

Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño 😃💪🏼 pic.twitter.com/i3TXsELUGD — Iker Casillas (@IkerCasillas) 1 maggio 2019

Il miocardio è il tessuto muscolare che costituisce le pareti del cuore, che lo fa funzionare come una pompa: l’ex portiere di Real Madrid e Nazionale spagnola è stato colpito da infarto a causa di una occlusione dell’arteria coronarica destra. «Sto bene, è tutto sotto controllo, solo un grande spavento», ha fatto sapere sui suoi profili social. Tantissimi i messaggi ricevuti dal mondo del calcio e non solo, da compagni ed ex compagni di squadra e da grandissimi campioni: Casillas dovrà ora stare fermo almeno tre mesi, ma data l’età avanzata potrebbe decidere di appendere gli scarpini al chiodo per sempre.

