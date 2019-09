ANCONA - Sia chiaro, non è successo niente perchè siamo solo alla terza giornata. Ma il dato e la notizia c'è tutta: da quando l'Anconitana suo malgrado è stata costretta a ripartire dai dilettanti per la prima volta non è prima. Lo 0-0 casalingo con il Grottammare lascia questo segno oltre ad una difesa di ferro ma anche ad un attacco che non è sempre cinico. E così ieri sera il patron Marconi è andato a letto senza essere davanti a tutti come si era ormai abituato: vittoria limpide, goleade, margini di classifica ampi sulle inseguitrici e tanto altro ancora. Ma - e si sapeva - l'Eccellenza comincia ad essere un campionato impegnativo. E i biancorossi se ne sono accorti in questo primo scorcio di stagione anche se a Marconi interessa essere primo e davanti a tutti ad aprile, non a fine settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA