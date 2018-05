di Eleonora Trotta

Gonzalo Higuain o Mauro Icardi: Maurizio Sarri, allenatore in pectore del Chelsea, ribadisce ai blues la priorità di rinforzare l'attacco con uno dei suoi bomber preferiti. Con il Pipita è rimasto in ottimi rapporti anche dopo il trasferimento a Torino; per il capitano nerazzurro, invece, nutre una storica e immutata stima. Ma l'Inter studia la contromossa: nei prossimi giorni convocherà l'entourage di Maurito per un primo confronto sul rinnovo e relativo aumento della clausola da 110 milioni.

Sarà quindi un'estate movimentata per i bomber europei e gli uomini di mercato dei Blues, affiancati ancora una volta da Fali Ramadani, l'agente che si è occupato dell'ingaggio del manager toscano con la società inglese.

Raggiunto da giorni l'accordo sullo stipendio (biennale più opzione da circa 5 milioni a stagione), l'intermediario lavora senza sosta per avvicinarsi alle richieste di Aurelio De Laurentiis: sul tavolo 4 milioni, la metà della clausola, con la promessa di valutare anche in un secondo momento l'inserimento di alcuni giocatori. L'intesa totale è vicina, l'annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Chiusura sulla Juventus: come da programma lunedì o martedì, Emre Can sarà a Torino per le visite mediche e firma sul contratto.













