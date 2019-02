Il Chelsea scarica Sarri e Higuain? Con Zidane c’è Icardi in arrivo

L’avvio dell’avventura al Chelsea non è proprio come l’avrebbe desiderata Gonzalo Higuain, attaccante argentino che ha raggiunto Sarri a Londra nell’ultima finestra di mercato invernale per ritrovare la perduta vena da bomber. Il Pipita ha già segnato due gol in maglia Blues, ma le prestazioni della squadra inglese e, soprattutto, l’ultima pesante sconfitta contro il Manchester City in campionato non sembrano essere indizi di un gran momento. In Europa League il Chelsea ha ritrovato il sorriso ma in campo Gonzalo non ci è andato, sostituito da Giroud che ha anche trovato uno dei due gol inglesi.



E per i tabloid britannici il futuro del Pipita, in prestito oggi a Londra, non è così scontato. Perché se rischia Maurizio Sarri a rischiare c’è anche lui: secondo quanto riportato da The Sun nelle ultime ore, infatti, la dirigenza potrebbe sostituire l’allenatore ex Napoli se le cose non dovessero cambiare e il primo nome sulla lista resta quello di Zinedine Zidane. Con il francese, però, cambierebbe molto anche per Higuain, perché in avanti sarebbe Mauro Icardi l’obiettivo principale per i Blues, intenzionato a lasciare l’Inter dopo i problemi degli ultimi mesi.

