Chiellini, lesione al legamento crociato del ginocchio: Juve nei guai

Brutta botta per la Juventus. In allenamento Giorgio Chiellini ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore. Il centrale azzurro verrà operato nei prossimi giorni. Un grosso guaio per il club bianconero proprio alla vigilia della chiusura del calciomercato.



Una brutta notizia anche per la Nazionale azzurra di Roberto Mancini, impegnata nelle qualificazioni.

