CUNEO - La Lardini Filottrano è uscita seccamente sconfitta dall'incontro di Cuneo, che la vedeva ospite di una squadra in grande crescita nel girone di ritorno. le ragazze di Schiavo hanno perso nettamente tutti e tre i set, uscendo dal campo in poco più di un'ora, ma a parte la prova poco rillante la brutta notizia è arrivata poi dagli spogliatoi, quando si è saputo della vittoria esterna del Chieri a Bergamo, per fortuna al tie break. il Chieri è infatti l'unica squadra che può ancora inguaiare la Lardini negandole la salvezza, ora le filottranesi hanno 7 punti di vantaggio su Chieri, distanza rassicurante ma ancora non sufficiente per parlare di salvezza acquisita, visto che la squadra piemontese deve affrontare ancora il fanalino di coda Club Italia e la stessa Lardini in casa.

