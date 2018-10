Si è svolto oggi presso la Corte federale d'appello della Figc il processo d'appello al Chievo sul caso delle plusvalenze con il Cesena. Dopo il -3 inflitto su questo campionato in primo grado, la Procura federale ha insistito oggi avanzando le stesse richieste di condanne formulate al Tribunale federale nazionale: -15 punti di penalizzazione per il club scaligero e le stesse richieste di inibizione avanzate in primo grado per i dirigenti coinvolti, compresi i 36 mesi di inibizione per il suo presidente Luca Campedelli.



