Chievo-Napoli, 0-0 La Diretta Ancelotti vuole risposte convincenti

Chievo e Napoli si affrontano quest'oggi al Bentegodi nel match domenicale delle ore 18. I veneti vengono dal pesante rovescio di Bologna nel posticipo di lunedì scorso, partita che i felsinei hanno vinto per 3-0, mentre il Napoli, secondo in classifica con 64 lunghezze, vuole riscattarsi dopo il deludente pareggio casalingo col Genoa, 1-1, e portare a casa i 3 punti per rinsaldare la piazza d'onore finale dietro la pressoché imbattibile Juventus.



LE FORMAZIONI:

CHIEVO: Sorrentino; Depaoli, Cesar, Andreolli, Barba; Vignato, Dioussè, Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini, Stepinski

NAPOLI: Ospina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik



Sono 10 i precedenti giocati a Verona tra Chievo e Napoli in una partita valida per il campionato di Serie A: 4 le vittorie interne, un solo pareggio (0-0 nel girone di andata dello scorso torneo) e 5 le affermazioni degli ospiti, l'ultima delle quali nel febbraio 2017, 1-3 grazie alle reti di Insigne, Hamsik, Zielinski e al gol della bandiera di Meggiorini. Ultima vittoria del Chievo nel marzo 2013, un secco 2-0 in virtù delle reti messe a segno da Dramé e da Thereau per i padroni di casa.

