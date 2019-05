La SPAL oggi può mettere il sigillo su una salvezza ormai di fatto già conquistata, con i 10 punti di vantaggio che i ferraresi al momento vantano sull'Empoli terzultimo: se al termine del match odierno col Chievo gli emiliani avranno vinto, ci sarà anche il conforto dell'aritmetica a certificare la Serie A per il prossimo anno. Ma al Bentegodi c'è da superare il Chievo, retrocesso da tempo ma, come dimostrato già con Lazio e Parma, per nulla intenzionato a concedere regali agli avversari.



SEGUI LA DIRETTA



Chievo contro SPAL è una sfida giovanissima nella storia del massimo campionato italiano: lo scorso anno l'unico precedente, 2-1 per i veronesi con doppietta di Inglese dopo il momentaneo vantaggio dei ferraresi grazie all'autorete di Cesar. Emiliani in forma strepitosa nella fase più delicata del torneo: 5 vittorie, 1 pareggio ed 1 sola sconfitta, a Cagliari nelle ultime 7 partite giocate, e salvezza molto vicina proprio grazie a questa serie di straordinari risultati

© RIPRODUZIONE RISERVATA