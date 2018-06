di Simone Pierini

Un gol al 95° può togliere la vita? È quanto avvenuto nei minuti finali di Egitto-Arabia Saudita quando al gol subito da Salah e compagni il commentatore tv Abdel Rahim Mohamed, ex calciatore, è stato colpito da infarto ed è morto al fianco dei colleghi che stavano seguendo il match con lui.







Subito soccorso dai colleghi, Mohamed è stato poi portato di corsa all'ospedale francese Qasr Al-Aini, dove i medici hanno cercato di rianimarlo per oltre mezz'ora ma non c'è stato nulla da fare.

