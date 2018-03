FILOTTRANO Tanta gente da tutta Italia e tutta Filottrano in piazza nella tappa della Tirreno-Adraitico che ricordava espressamente Michele Scarponi, scomparso il 22 aprile del 2017 in seguito a un incidente stradale. La corsa dei due mari, insieme a tutta la cittadina e agli sportivi arivati anche dal Piemonte e dalla Sicilia, hanno omaggiato in ogni modo Scarponi, facendo passare in secondo piano il fatto agonistico, con la tappa vinta dall'ingelse Yates

© RIPRODUZIONE RISERVATA