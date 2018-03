SASOTETTO - Spettacolo doverva essere e spettacolo è stato nella tappa più dura della Tirreno-Adraitico, da Foligno a Sassotetto. La vittoria è andata ad un biig del ciclismo mondiale, lo spagnolo Mikel Landa, che ha battuto per pochi secondi il polacco Majka. Quarto Fabio Aru, che ha provato in tutti i modi a darsi da fare. In crisi invece lo squadrone Sky. Chris Froome infatti ha pagato la dura salita finale e ha perso terreno, a 500 metri dalla fine incidente meccanico per il suo compagno di squadra, e leader della corsa, Geraint Thomas, che avrebbe probabilmente conservato la maglia.

La classifica quindi è stata rivoluzionata dalla tappa di montagna, ora è di nuovo primo il siciliano Roberto Caruso, che ha 11'' di vantaggio sull'olandese Kelderman e 20'' su Mikel Landa.

Domani la carovana correrà la tappa forse più carica di emozioni, da Castelraimondo a Filottrano, con un groppo in gola per il ricordo di Michele Scarponi, già commemorato abbondantemente anche oggi lungo tutto il percorso.

