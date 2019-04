CIVITANOVA - A tutta Lube. La squdra del presidente Simona Sileoni batte Trento per 3-0 e conquista la terza finale scudetto consecutiva, la sesta nella storia del club biancorosso. L'accesso alla finale scudetto vale per i cucinieri la partecipazione alla prossima edizione di Champions League. Campioni del mondo per club regolati con un secco 3-1 nella serie che è stata molto bella ed avvincente. Solo domenica i biancorossi conosceranno il nome dell'avversario che uscirà dalla quinta sfida tra i campioni d'Italia di Perugia e Modena. La contesa per il tricolore inizierà il 1 Maggio.

