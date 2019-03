di Alberto Mauro

Cristiano Ronaldo è ancora a Lisbona ma il suo infortunio alla coscia preoccupa meno del previsto in ottica Champions. Dopo le sue parole di ottimismo a caldo è arrivata la prognosi della società bianconera, che nel bollettino medico parla di «lesione di apparente modesta entità ai flessori della coscia destra. Le sue condizioni saranno monitorate e verrà sottoposto a nuovi accertamenti per definire la ripresa dell'attività agonistica». Salterà sicuramente Empoli e Cagliari, in dubbio per il Milan (7 aprile), farà il possibile per essere in campo dal primo minuto ad Amsterdam, nell’andata dei quarti contro l’Ajax il 10 aprile prossimo.





