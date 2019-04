Grande Lube, batte Trento in gara-4 e conquista la sesta finale scudetto

CIVITANOVA - Con un perentorio 3-0 all'Eurosuole forum di Civitanova la Lube volley ha vinto gara-quattro di semifinale con l'Itas Trento (3-1 il computo delle partite) e conquistato la sua sesta finale scudetto, terza consecutiva. Civitanova ha legittimato la sua superiorità con due set praticamente perfetti (parziali a 21 e 19) mentre nel terzo parziale finito ai vantaggi si è superata per schiacciare Trento 31-29. Civitanova ora aspetta la vincente dell'altra semifinale tra Perugia e Modena (ieri 3-0 Modena in gara-quattro, si va a gara cinque domenica prossima). Gara 1 di finale è prevista per il primo maggio. Sarà un maggio esaltante per la Lube: finale scudetto e di Champions League il 18 maggio.

