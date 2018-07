Colombia-Inghilterra 0-1 La Diretta Sblocca Kane su rigore

Un solo precedente tra Colombia e Inghilterra nella fase finale di un Mondiale: nel 1998, la selezione allora guidata da Glenn Hoddle, superò i sudamericani nella fase a gironi, guadagnando l'accesso agli ottavi, dove perse ai rigori con l'Argentina. Anche in questa circostanza il pronostico sembra pendere dalla parte degli inglesi, che certo, tuttavia, non potranno sottovalutare la Colombia, formazione dall'ottimo talento offensivo e ripresasi bene dopo la sconfitta iniziale col Giappone.



COLOMBIA: Ospina; Arias, D. Sanchez, Mina, Mojica; Lerma, Barrios, C. Sanchez; Cuadrado, Falcao, Quintero

INGHILTERRA: Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Henderson, Alli, Young; Lingard, Kane, Sterling

