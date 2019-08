di Loris Alba

Conor McGregor è di nuovo nei guai. La superstar UFC avrebbe infatti preso a pugni un uomo anziano all'interno di un pub di Dublino. Il motivo? Secondo la TMZ Sports, lo scorso aprile Mc Gregor avrebbe offerto il whisky di sua produzione a tutti i presenti, ma il signore in questione si sarebbe rifiutato di berlo.





Come riportato, la presunta vittima dovrebbe aver respinto l'offerta di McGregor in due occasioni.

Tra i due potrebbe essere volata anche qualche parola di troppo e, istigato, “The Notorious” avrebbe così colpito l'uomo, pur senza gravi conseguenze almeno all’apparenza.

Dopo l'episodio, il campione irlandese è stato portato fuori da due uomini



McGregor non è stato arrestato dalla polizia per l'inspiegabile gesto. Gli agenti hanno comunque inviato un fascicolo alle altre autorità competenti per la prosecuzione delle indagini.



