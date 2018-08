Coppa Italia: Jesina e Castelfidardo conquistano la qualificazione

ANCONA - Gioiscono Castelfidardo e Jesina, escono di scena Recanatese, Montegiorgio e Sangiustese. Torna il calcio ufficiale e il turno preliminare della Coppa Italia riserva verdetti tra luci e ombre per le marchigiane di Serie D. Esulta la Jesina, ripescata a luglio dopo la retrocessione della scorsa stagione, che viola il Tubaldi imponendosi nel derby contro la Recanatese ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Il guizzo in avvio di Pera illude i leopardiani, ma è immediata la reazione dei leoncelli che raggiungono il pari con Bordo. L’equilibrio continua nella ripresa: inevitabili i tiri dal dischetto che premiano la Jesina, implacabile con i suoi tiratori scelti ed esaltata da due parate di David.



Il Castelfidardo regola per 2-1 il Santarcangelo benedicendo la zona Cesarini: decisivo il guizzo al 91’ di

Bracciatelli, prelevato in estate al Monticelli, dopo il botta e risposta iniziale tra Severini e Fuchi. Domenica

prossima (ore 16) i biancoverdi di Pazzaglia sfideranno la Jesina nel derby del primo turno. Oltre alla Recanatese, salutano subito la competizione la matricola Montegiorgio, battuta per 2-0 dal Bastia, e la Sangiustese, superata per 1-0 dal Pineto. Il Matelica partirà direttamente dal secondo turno. Stasera (ore 20.30) è in programma la sfida Fano-Gubbio, valida per la terza giornata della prima fase della Coppa Italia Serie C. I granata di Epifani devono solo vincere per accedere al secondo turno, mentre agli umbri del tecnico cantianese Sandreani basta il pari per qualificarsi.





