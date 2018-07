Coppa Italia, ecco le sfidanti di Samb e Matelica il 29 luglio

ANCONA - Samb-Unione Sanremo e Monza-Matelica: comincerà con queste due sfide la stagione ufficiale

delle formazioni marchigiane. Si è svolto stasera il sorteggio della prima fase di Coppa Italia che vedrà di

fronte le quattro retrocesse dalla Serie B, ventisette formazioni di C e le nove provenienti dalla Serie D.

Domenica 29 luglio la Samb del nuovo tecnico Giuseppe Magi affronterà al Riviera delle Palme l’Unione

Sanremo, arrivato secondo la scorsa stagione nel proprio girone di Serie D. In caso di passaggio del turno, i

rossoblù affronteranno lo Spezia il 5 agosto con la prospettiva di misurarsi contro la Spal la settimana

successiva.



Il Matelica se la vedrà domenica 29 luglio nella tana del Monza, una delle big di Serie C. Nell’ipotesi di

qualificazione, i biancorossi di Tiozzo ritroverebbero il Padova il 5 agosto con l’eventuale blitz che

regalerebbe l’opportunità di misurarsi il 12 agosto contro il Bologna di Filippo Inzaghi.

L’Ascoli entrerà in scena direttamente dal secondo turno affrontando sabato 4 agosto la vincente di

Viterbese-Rende. In caso di successo i bianconeri affronterebbero il 12 la Samp dell’ex Giampaolo. Il sogno

sarebbe quello di arrivare alla sfida del 13 gennaio 2019 contro il Milan, testa di serie della parte alta del

tabellone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA