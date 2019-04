CREMONA - Vero che la vittoria contro Avellino e i risultati degli altri campi hanno migliorato la situazione della Vuelle ma la salvezza è tutt'altro che obiettivo raggiunto. Servono altri acuti, servono altre vittorie, servono altri progressi. Come dire che bisogna provarci a partire da oggi con la Victoria Libertas che alle 18,30 sarà impegnata a Cremona contro la squadra che ha trionfato in Coppa Italia e che anche in campionato sta togliendosi tante soddisfazioni. Impegno difficile ma era difficile anche rimontare il passivo alla fine del primo periodo domenica scorsa...

