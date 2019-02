di Alberto Mauro

L’allarme è rientrato anche perché evidentemente Cristiano Ronaldo non ha alcuna intenzione di vivere lo scontro al vertice con il Napoli da spettatore. Dopo il via libera dello staff sanitario bianconero (e gli esami che non hanno evidenziato lesioni alla caviglia sinistra) oggi CR7 si è allenato regolarmente con i compagni alla Continassa, con il Napoli nel mirino. La prudenza di ieri è stata archiviata dopo le buone sensazioni del portoghese nella mattinata di oggi: la caviglia ha risposto bene alle sollecitazioni sul terreno di gioco tra corsa e pallone, e la sua presenza al San Paolo al momento dipende esclusivamente dalle scelte tecniche di Max Allegri, che potrebbe confermarlo titolare ma anche preservalo in vista dell’Atletico Madrid.



Ancora qualche giorno di pazienza per saperlo, in attesa della conferenza stampa di vigilia sabato – nella quale molto probabilmente il tecnico della Juventus farà anche chiarezza sulle motivazioni che l’hanno spinto a cancellare i suoi profili social – la Juve si gode un Ronaldo ritrovato e contro il Napoli non potrà contare soltanto sui lungodegenti Cuadrado e Khedira oltre a Douglas Costa, in forte dubbio anche per gli ottavi di ritorno di Champions. «Battere il Napoli al San Paolo? Sarebbe un K.O. quasi definitivo - le parole di capitan Chiellini a Sky Sport -. L’anno scorso fu una vittoria importante, in molti ci avevano fatto il funerale in anticipo, abbiamo dimostrato di essere una squadra tosta».

