Cristiano Ronaldo, gol al Napoli ed esultanza polemica: imita il Var

di Ernesto De Franceschi

Cristiano Ronaldo segna il gol del 3-0 della Juventus al Napoli nel secondo tempo big match allo Stadium ed esulta in modo polemico. Stavolta niente saltello, ma CR7 imita il simbolo del Var che solitamente viene fatto dagli arbitri nel momento in cui si va ad analizzare un episodio dubbio. Una esultanza polemica dopo che la settimana scorsa a Parma al portoghese era stato annullato un gol per un millimetrico fuorigioco.



