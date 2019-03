Portogallo, Ronaldo infortunato: Champions a rischio, Juve in ansia

Juventus in ansia per Cristiano Ronaldo. L'asso portoghese è infatti uscito per infortunio durante Portogallo-Serbia, gara valida per le qualificazioni agli Europei 2020, giocata allo stadio Da Luz di Lisbona. CR7 alla mezz'ora (con la Serbia in vantaggio per 1-0), ha provato uno scatto, poi si è fermato di colpo e ha chiesto il cambio alla panchina, dalla quale si è alzato Pizzi. Per il cinque volte Pallone d'oro si teme uno stiramento al flessore della coscia destra.



⏱29’ Ronaldo lesionou-se e vai ter de sair. Enorme ovação do estádio para o Capitão.#PORSRB | 0-1 | #TodosPortugal #EURO2020 — Portugal (@selecaoportugal) 25 marzo 2019

