Il gesto con la mano è inequivocabile: Cristiano Ronaldo non ha preso bene l’eliminazione in Champions League contro il sorprendente Ajax di Ten Hag da parte della sua Juventus. E non ha mancato di farlo notare, come si nota in un video diventato virale su Twitter (pubblicato dalla pagina ‘Tackleduro’).





Nelle immagini si vede il portoghese che si rivolge ad un compagno (non inquadrato, forse Cancelo data la posizione in campo) e con un gesto con la mano gli fa capire che qualcuno ha avuto paura. Un’analisi non del tutto priva di fondamento, dato che nella partita di martedì i bianconeri, dopo l’1-1 dei Lancieri, sono stati quasi irriconoscibili, finendo sconfitti ed eliminati quasi senza reagire.

Triplice fischio di JuveAjax: @Cristiano guarda verso la panchina e fa segno che qualcuno se l’è fatta addosso.

È una scena P A Z Z E S C A!

Ma forse avete ragione voi, ha fatto bene la Juve a provare a frenare gli olandesi col catenaccio 🔐 | https://t.co/yzh95IgDQZ pic.twitter.com/Kcd5uEqERA — Tackle Duro (@tackleduro) 19 aprile 2019

Con chiunque parlasse Ronaldo, e a chiunque si riferisse, è già partito il dibattito sui social tra i tifosi: CR7 resterà per riprovarci anche l’anno prossimo e riportare la coppa a Torino dopo 24 anni, o finirà per arrendersi ed andare altrove, magari nuovamente al Real Madrid dove negli ultimi 5 anni quella coppa l’aveva alzata cinque volte? Ai posteri l’ardua sentenza...

