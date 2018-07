La Juve piomba su Cristiano Ronaldo: offerto al portoghese un ingaggio da fantascienza

di Enrico Chillè

L'indiscrezione di mercato, proveniente dalla Spagna, è di quelle clamorose: la Juventus è piombata prepotentemente su Cristiano Ronaldo, offrendo all'asso portoghese del Real Madrid un ingaggio fantascientifico, che potrebbe costituire un record difficilmente superabile in Italia e, con molta probabilità, anche in Europa.



​Cristiano Ronaldo choc dopo il trionfo Champions: «È stato molto bello stare nel Real Madrid»







Come riporta Marca, uno dei principali quotidiani sportivi spagnoli ed il più vicino al Real Madrid, i bianconeri avrebbero già avviato trattative con il fuoriclasse di Funchal, prima di negoziare il trasferimento con i 'blancos'. Il futuro di Cristiano Ronaldo, dopo le dichiarazioni al termine della finale di Champions dello scorso 26 maggio, appare decisamente incerto e la Juventus si è inserita, offrendo una cifra record: 120 milioni di ingaggio fino al 2022, quindi ben 30 milioni di euro a stagione. Una cifra superiore di cinque milioni annui rispetto a quanto CR7 percepisce attualmente con il club madrileno.



Per quanto riguarda le trattative con il Real Madrid, va detto che Cristiano Ronaldo ha una clausola da 1 miliardo di euro e per i madrileni la cifra non è negoziabile. La speranza della Juventus, però, è quella di convincere prima il portoghese e poi avviare trattative con i 'blancos' facendo leva sulla volontà del giocatore, che dopo aver vinto tutto con il Real Madrid ora è in cerca di nuovi stimoli.

