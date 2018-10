Cristiano Ronaldo e l'orologio di diamanti sfoggiato in conferenza. Ecco quanto vale

di Domenico Zurlo

Al netto di sfottò e scivoloni come quello del sito ufficiale del Manchester United quella di stasera tra Red Devils e Juventus è una sfida affascinante e attesissima. Anche e soprattutto per Cristiano Ronaldo, che arrivò a Manchester giovanissimo, vinse una Champions League (nel 2008) e un Pallone d'oro, e nel 2009 lasciò l'Inghilterra per accasarsi al Real Madrid. «Grazie per la calda accoglienza», ha scritto sui social CR7. «Mi sento sempre a casa qui».











E durante la normale conferenza stampa prepartita, il portoghese ha sfoggiato un oggetto che invece di normale aveva ben poco: un orologio di diamanti di Franck Muller, valore stimato 1,2 milioni di sterline, quasi un milione e mezzo di euro. Secondo Joseph Frost, proprietario di Frost of London (unico fornitore britannico di Franck Muller) l’orologio è qualcosa «di raro e sbalorditivo» , scrive il Daily Mail. «Ronaldo è un grande fan di questo marchio e indossa regolarmente i loro oggetti».





© RIPRODUZIONE RISERVATA