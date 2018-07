Croazia-Danimarca 1-1 Segui la diretta Subito Jorgensen, pari di Mandzukic

Le formazioni sono ufficiali. Il CT croato Dalic, dopo l'ampio turnover nell'ultima sfida del girone contro l'Islanda, si affida ai suoi titolarissimi per conquistare l'accesso ai quarti di finale. Brozovic vince il ballottaggio con Badelj e farà coppia con Rakitic davanti alla difesa, composta da Vrsaljko, Lovren, Vida e Strinic; Rebic, Modric e Perisic saranno i tre a supporto dell'unica punta Mandzukic.

Qualche novità nella Danimarca rispetto alle previsioni della vigilia: Hareide opta per un 4-3-3 con Cornelius titolare dal primo minuto nel tridente con Poulsen e Braithwaite. Panchina per Pione Sisto. Eriksen arretra di qualche metro nella linea di centrocampo con Christensen e Delaney. Knudsen, Kjaer, Jorgensen e Dalsgaard compongno la difesa a quattro a protezione di Schmeichel.

La Croazia non accedeva alla fase ad eliminazione diretta di un Mondiale dal 1998, quando chiuse al terzo posto vincendo la finalina contro l'Olanda. La Danimarca si affaccia per la prima volta ad un ottavo di finale dal 2002, quando in quella occasione venne eliminata dall'Inghilterra. Se dovesse passare il turno eguaglierebbe il suo miglior risultato di sempre (quarti di finale a Francia 98 quando perse 3-2 contro il Brasile).





Croazia (4-2-3-1): Subasic; Strinic, Vida, Lovren, Vrsaljko; Rakitic, Brozovic; Perisic, Modric, Rebic; Mandzukic

Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Knudsen, Kjaer, Jorgensen, Dalsgaard; Christensen, Delaney; Eriksen, Poulsen, Cornelius; Braithwaite

