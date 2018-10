Giovanni Stroppa non è più l'allenatore del Crotone, al suo posto in arrivo Massimo Oddo. Lo ha annunciato il club calabrese con una nota sul proprio sito. «Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall'incarico mister Giovanni Stroppa. In vista del match infrasettimanale di mercoledì contro il Lecce la panchina è stata affidata al tecnico della primavera Ivan Moschella, in attesa dell'arrivo a Crotone del nuovo allenatore Massimo Oddo. A mister Stroppa ed a tutto il suo staff va il ringraziamento da parte della società per l'impegno profuso».

