Daisy Osakue, 22enne lanciatrice del disco e membro della nazionale italiana di atletica leggera, è stata aggredita mentre tornava a casa a Moncalieri nella notte. Primatista italiana under 23 di lancio del disco, nata a Torino da genitori nigeriani, è stata colpita in pieno volto da un uovo lanciato da un'auto in corsa, nella notte a Moncalieri. Trasportata all'ospedale Oftalmico di Torino, ha riportato una lesione alla cornea e dovrà essere operata per rimuovere un frammento di guscio dell'uomo. Gli aggressori sono ricercati dai carabinieri, secondo cui l'azione non è riconducibile a motivi razziali.



Lei è #DaisyOsakue, 22 anni, torinese, nazionale ITALIANA di atletica. L’altra notte un gruppo di razzisti l’ha aggredita a Moncalieri.

Non erano merde: le merde con la pioggia e il sole spariscono o si seccano. pic.twitter.com/JOFLGY6vdy — Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) 30 luglio 2018

A rischio la sua partecipazione agli Europei di atletica di Berlino.

