Sono tre ragazzi italiani gli aggressori di Daisy Osakue, l'atleta di colore colpita all'occhio sinistro da un uovo lanciatole contro con forza mentre rincasava a Moncalieri, la notte tra il 29 e il 30 luglio. I tre avrebbero detto di aver agito per «goliardia». Una bravata, insomma. La primatista italiana under 23 nel lancio del disco potrebbe non partecipare agli Europei di atletica per la cura al cortisone che è costretta a fare a seguito del ferimento.





