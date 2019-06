Dal giallorosso al viola, dal Colosseo a Ponte Vecchio. Daniele De Rossi, costretto a lasciare la sua Roma per motivi “aziendali”, ha deciso definitivamente di continuare a giocare in Italia. Più precisamente a Firenze che poi è la città di serie A più vicina alla capitale. Questo il motivo più importante che ha portato l’ex capitano a scegliere la Fiorentina anziché Milan, Sampdoria o Bologna.



Ma ci sono altri due fattori da non sottovalutare: la possibilità di giocare con la maglia del suo amico Davide Astori e magari di indossare anche quella fascia da capitano di cui tanto si è parlato (Ddr ha sfidato la Lega decidendo di non rinunciare alla fascia in ricordo di Astori). E poi la possibilità di giocare titolare in una squadra che punterà comunque a qualificarsi in Europa. I primi contatti tra De Rossi e la dirigenza viola sono nati proprio un mese fa, all’indomani dell’addio di Daniele alla maglia che avrebbe voluto indossare per tutta la vita. O almeno per tutta la carriera. Poi, col cambio di proprietà dai Della Valle a Comisso, la situazione era stata messa in ghiaccio. Pochi giorni fa, però, Montella ha chiamato De Rossi per illustragli il progetto tecnico di una squadra ambiziosa che ha bisogno dell’esperienza enorme del centrocampista di Ostia.



Daniele aveva preso qualche giorno di tempo, ma poi ha deciso insieme alla famiglia di accettare l’annuale con opzione sul secondo anno a circa 1,5 milioni a stagione. A Firenze ritroverebbe, oltre a Montella, pure il ds Pradé e il medico Pengue. Le tante richieste arrivate dall’Italia certificano ancora l’alta competitività del cartellino di De Rossi che ha preferito rinunciare ai milioni di Los Angeles e alla proposta del Boca Juniors. Di ritorno dalle vacanze Daniele firmerà il contratto e già a inizio della prossima settimana dovrebbe essere ufficializzato.

