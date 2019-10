Daniele Moschini serve un altro acuto per conquistare il titolo

Serve un altro exploit per centrare un grande obiettivo: il pilota trentaduenne Daniele Moschini in questo fine settimana affronterà l'ultima gara che può condurlo al primo posto del campionato italiano 2019 di flat track (specialità che si pratica su piste ovali non asfaltate con moto derivate da serie con piccole modifiche tecniche compresa l’eliminazione del freno anteriore). Dopo aver conseguito il titolo di campione italiano 2012 il pilota ha fatto altre esperienze al livello mondiale con altri risultati di prestigio. La classifica generale adesso vede al primo posto Francesco Cecchini con 119 punti, al secondo posto Daniele Moschini con 104 ed al terzo posto il giovane Corradetti con 92 punti.

