Di visite mediche Davide Astori deve averne fatte un numero infinito. È stato tesserato dal Milan nel 2001, quando aveva 14 anni. E prima ancora giocava in una squadra nel Bergamasco. Elettrocardiogrammi, spirometrie, prove da sforzo, test per quasi tutta la vita.



Perché la morte nel sonno?

«Le risposte sono nell'autopsia e negli esami sui campioni di sangue. Il dolore, la coscienza e lo choc ora non mi permettono di azzardare ipotesi», risponde secco Maurizio Casasco presidente della Società italiana medici sportivi e, negli anni Novanta, direttore sportivo della Fiorentina.



Il sistema cardio-vascolare e quello respiratorio sono i principali responsabili dei decessi notturni, vero?

«I controlli riescono ad abbassare molto il rischio. Anche ad individuare i possibili danni in una fase iniziale. Ma dobbiamo renderci conto che l'imprevisto esiste».



«Dobbiamo parlare di caducità umana. Anche la macchina perfetta può fermarsi in assenza di patologie diagnosticate o condizioni particolarmente a rischio»«La risposta è solo nell'autopsia. Sportivi di questo livello vengono seguiti e testati con una tale regolarità che le anomalie sono subito intercettate. Anche quelle genetiche»«Dagli esami avremo ogni dettaglio».«Le ipotesi ora non possiamo farle per rispettare la tragicità della situazione e il lavoro medico legale. Ma certo è che si valuterà anche questa differenza di condizione rispetto a tutti gli altri casi accaduti degli ultimi anni»«In questo momento le sto pensando tutte. E mi rendo conto di quanto sia importante rafforzare, per gli atleti di domani, gli screening di base. Ancora un 20-30% dei giovanissimi che fanno sport non viene visitato come si deve».«Dobbiamo pensare di dividere l'attività sportiva dal decesso. Questo è il primo passo per capire che dobbiamo fare i conti con l'imprevedibile. Tutto, in un paziente, risulta assolutamente in ordine ma, il giorno dopo, potremmo comunque trovarci a fronteggiare una situazione drammatica».

