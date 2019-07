di Salvatore Riggio

Tra 48 ore, venerdì 2 agosto, inizierà ufficialmente la nuova stagione di Dazn. Diletta Leotta resta il volto di Dazn, in diretta dagli stadi italiani per la conduzione dei pre e post partita. La grande novità è l'ingresso di tre nuovi opinionisti. Si tratta di Dejan Stankovic, Federico Balzaretti e Massimo Gobbi, fresco di addio al calcio dopo l'ultima stagione al Parma (17 presenze totali). Confermato il prezzo di 9,99 euro al mese per accedere all'offerta. Inoltre, gli utenti potranno contare su una nuova offerta annuale: una card prepagata da 99,99 euro valida per 12 mesi di visione.



LE OFFERTE

Oltre alle tre partite per ogni giornata di serie A (la gara del sabato sera alle 20.45; quella della domenica alle 12.30 e quella della domenica alle 15) e a tutte le gare della Serie B, Dazn offre alcune tra le migliori competizioni europee come La Liga, Ligue 1, FA Cup, EFL League Cup, Eredivisie e Championship, quelle sudamericane come Copa Libertadores e Copa Sudamericana, oltre ad altri campionati internazionali come la Major League Soccer (MLS), la J1 League giapponese e la Chinese Super League. Ricca anche l'offerta extra calcistica che include gli sport americani come NFL e MLB, gli sport da combattimento come la boxe e le arti marziali miste (UFC e Bellator), i motori con World Rally Championship (WRC), IndyCar, NASCAR e DTM, le principali competizioni europee di rugby (PRO14, Champions Cup e Challenge Cup), la CEV Champions League di pallavolo e i darts.



BINOMIO CON EUROSPORT

Da domani, giovedì 1 agosto su Dazn saranno disponibili i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, che trasmettono nel corso dell'anno alcuni tra i più grandi eventi sportivi al mondo, come Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta, Australian Open, Roland Garros e US Open di tennis, Formula E, 24 Ore di Le Mans, campionato WTCR di motori, Serie A ed Eurolega di basket, le principali discipline invernali, oltre ai Giochi Olimpici.

