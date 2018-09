di Simone Pierini

«#dazn non je la fa a sta dietro a #gervinho #ParmaJuve», ironia e rabbia contro Dazn anche in occasione di Parma-Juventus. Su twitter gli utenti sono scatenati e stanno mostrando per l'ennesima volta il loro disappunto verso la piattaforma streaming che detiene i diritti di tre partite per ogni giornata di campionato di Serie A.



Emblematica la foto pubblicata sul social da uno degli utenti che mostra il volto di Cristiano Ronaldo con il "cerchio" del buffering in carica. «Per i clienti di #DAZN per la @juventusfc ha segnato Vialli. #ParmaJuve», scrivono ancora cercando di metterla sul ridere nonostante in tantissimi stiamo riversando fiumi di insulti.



«#dazn #ParmaJuve comincia malissimo....primo blackout quando #mandzukic segna.....un vero schifo. Soldi rubati». Ma sotto accusa oltre ai blocchi c'è anche la qualità delle immagini, alcune decisamente sfocate proprio per problemi di linea.Ovviamente è impossibile al momento stabilire se le colpe siano relative alla trasmissione o alla potenza della linea internet degli utenti. Ma il risultato certo è la delusione degli spettatori.

