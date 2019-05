Annunci funebri con adesivi con i teschi contro il presidente della Roma, James Pallotta. Continuano le proteste dei tifosi giallorossi per l'addio di Daniele De Rossi. Oggi, nei pressi della sede romanista in viale Tolstoj all'Eur, sono comparsi dei manifesti gialli con la scritta nera: «Il giorno 25 maggio (giorno prima dell'ultima partita di De Rossi in giallorosso, ndr) è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari James Joseph Pallotta. Ne danno il triste annuncio gli Ultras della Roma. I Funerali avranno luogo domenica 26 maggio presso lo stadio Olimpico di Roma».



