Dessena gol: il Brescia festeggia, per l'Ascoli si complica il sogno playoff

BRESCIA – L’Ascoli di Vivarini si arrende a Brescia per una sconfitta non del tutto meritata ma che complica il sogno playoff, mentre le rondinelle possono festeggiare il ritorno in Serie A con due turni di anticipo.

I bianconeri sono stati costretti a rinunciare agli infortunati Ninkovic e Ciciretti, ma hanno comunque sfoderato una prestazione gagliarda mettendo spesso alla frusta il Brescia. Ma ai primi della classe in Serie B è bastato un gol di Dessena al 26° per fare il via alla festa promozione.

I RISULTATI

Palermo-Spezia 2-2; Carpi-Cremonese 1-2; Cosenza-Venezia 1-1; Crotone-Benevento 1-0; Foggia-Salernitana 3-1; Verona-Livorno 2-3; Padova-Lecce 2-1; Perugia-Cittadella 0-0; Brescia-Ascoli 1-0.

CLASSIFICA

Brescia 66; Lecce 63; Palermo 59; Benevento 56; Pescara 51; Verona 49; Spezia 48; Cremonese 48; Cittadella 47; Perugia 47; Cosenza 43; Ascoli 43; Crotone 40; Salernitana 38; Livorno 35; Foggia 34; Venezia 34; Carpi 29; Padova 29.

